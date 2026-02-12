Matteo Bassetti, acqua frizzante e caffè: ecco come dimagrire

Un bicchiere di acqua frizzante prima dei pasti e qualche tazzina di caffè al giorno possono aiutare a perdere peso. A rilanciare la peculiare ricetta è Matteo Bassetti, intervenuto a La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai 2, dove ha spiegato perché questo mix può diventare un alleato della linea.

"L'acqua frizzante dimagrante non è una boutade, alla base c'è uno studio giapponese. L'anidride carbonica utilizzata nella dialisi aumenta il metabolismo nel glucosio e consuma gli zuccheri. E' chiaro che ci vogliono quantità notevoli di CO2 per dimagrire, ma non c'è solo l'acqua frizzante", dice Bassetti. L’effetto principale, però, è legato anche alla sensazione di pienezza: "Se uno beve 2 bicchieri prima di andare ad un pasto, si sente un pochino sazio. L'acqua frizzante è la soluzione migliore per non bere bevande zuccherate, che sono un carico di zuccheri e un veleno per i bambini. Al bar, per un aperitivo, si ordina sempre una bevanda zuccherata. I francesi si bevono un bicchiere di acqua frizzante con una fettina di limone, sono più furbi di noi", aggiunge.