Libero logo
Milano-Cortina
Federica Brignone
Referendum Giustizia
Hub Energia

Matteo Bassetti, acqua frizzante e caffè: ecco come dimagrire

giovedì 12 febbraio 2026
Matteo Bassetti

Matteo Bassetti

2' di lettura

Un bicchiere di acqua frizzante prima dei pasti e qualche tazzina di caffè al giorno possono aiutare a perdere peso. A rilanciare la peculiare ricetta è Matteo Bassetti, intervenuto a La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai 2, dove ha spiegato perché questo mix può diventare un alleato della linea.

"L'acqua frizzante dimagrante non è una boutade, alla base c'è uno studio giapponese. L'anidride carbonica utilizzata nella dialisi aumenta il metabolismo nel glucosio e consuma gli zuccheri. E' chiaro che ci vogliono quantità notevoli di CO2 per dimagrire, ma non c'è solo l'acqua frizzante", dice Bassetti. L’effetto principale, però, è legato anche alla sensazione di pienezza: "Se uno beve 2 bicchieri prima di andare ad un pasto, si sente un pochino sazio. L'acqua frizzante è la soluzione migliore per non bere bevande zuccherate, che sono un carico di zuccheri e un veleno per i bambini. Al bar, per un aperitivo, si ordina sempre una bevanda zuccherata. I francesi si bevono un bicchiere di acqua frizzante con una fettina di limone, sono più furbi di noi", aggiunge.

Matteo Bassetti lancia l'allarme: "Niente cure e niente vaccini: attenzione al Nipah, è mortale"

Il virus Nipah (NiV), patogeno zoonotico con un tasso di letalità tra il 40% e il 75%, ha riacceso l’allarm...

Accanto alle bollicine, anche il caffè può dare una mano. "E' un bruciagrassi, aumenta il metabolismo nel glucosio del 25% e dà un senso di sazietà. E' anche diuretico. Ovviamente non bisogna andare sopra una certa soglia, ma fino a 5 caffè al giorno si possono prendere. Chi è iperteso o ha il reflusso, naturalmente, deve essere più moderato", dice Bassetti. Il medico invita comunque alla prudenza: "Tutto rientra in uno stile di vita corretto: non si può pensare certo di dimagrire bevendo acqua frizzante al risveglio e poi 5 caffè, altrimenti lo ricoveriamo...", conclude Bassetti ponendo dei limiti piuttosto chiari.

Belen-Bassetti, è rissa: "Febbre e tosse, dopo il vaccino..."

Matteo Bassetti, infettivologo genovese noto per le posizioni nette sui vaccini, ha risposto duramente alle dichiarazion...
tag
matteo bassetti
caffè
acqua frizzante

Lo studio Caffè e tè, quante tazze al giorno contro la demenza

Allarme rosso Virus Nipah, "mortalità tra 50 e 70%": l'incubo di una nuova pandemia

Lite Belen-Bassetti, è rissa: "Febbre e tosse, dopo il vaccino..."

ti potrebbero interessare

Influenza e problemi cardiaci scoperto il meccanismo che può causare infiammazione

Influenza e problemi cardiaci scoperto il meccanismo che può causare infiammazione

Paola Natali
Stress, i 3 alimenti che aiutano l'organismo: ecco quali sono

Stress, i 3 alimenti che aiutano l'organismo: ecco quali sono

Paola Natali
Mirtilli e memoria, gli effetti del frutto di bosco sul cervello

Mirtilli e memoria, gli effetti del frutto di bosco sul cervello

Paola Natali
Setto nasale e appetito, la scoperta: come perdere peso

Setto nasale e appetito, la scoperta: come perdere peso

Redazione