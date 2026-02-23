Ilaria Salis, il legame tra Rogoredo e referendum giustizia: l'ultima farneticazione

"Gravissimo. Adesso Salvini e Meloni, quelli del 'senza se e senza ma dalla parte dei poliziotti' e dello scudo penale per le Forze dell’Ordine, chiedano scusa": Ilaria Salis lo ha scritto in un post su X e Instagram, commentando la notizia del fermo del poliziotto Carmelo Cinturrino per l'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano Rogoredo nelle settimane scorse. Dunque secondo l'eurodeputata di Avs, l'operato di un unico agente, ancora in fase di accertamento, dovrebbe spingere la premier e il ministro dei Trasporti a rinnegare e mettere ai margini tutta la categoria. Viene lecito chiedersi di cosa dovrebbero scusarsi.

Il post della Salis, poi, va avanti con parole ancora più surreali. "Anche per questo sarà necessario votare NO al referendum. Per impedire che una destra priva di cultura giuridica democratica, allergica ai limiti dello stato di diritto e che brama i pieni poteri, possa contro-riformare la giustizia italiana", ha scritto l'ex attivista, tirando in ballo, non si sa perché, il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Quale sia il nesso tra i due argomenti non è dato sapere.