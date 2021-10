Francesco Storace, la durissima replica a Crosetto: "Sempre meglio delle spranghe, suggerisco un buon neurologo"

27 ottobre 2021 a

"L'ho appena bloccato sui social e sul telefono": con questo tweet ieri Guido Crosetto faceva sapere di aver messo fine al legame con una persona, "una persona che conosco da decenni, per cui mi sono sempre speso, quando ha vissuto momenti di difficoltà, pur senza avere motivi di amicizia, riconoscenza o vicinanza. Non meritava nulla. Amen". A quel punto è subito partito il toto-nomi per cercare di capire chi fosse questa persona. A venire allo scoperto, poi, è stato il diretto interessato, Francesco Storace.

Storace, in particolare, si è agganciato al commento di un altro utente che a Crosetto ha scritto: "Me vie' solo un pansiero pè contribui a sto' post fugace: 'sti ca**i se hai bloccato Storace...". A questo messaggio è seguito subito dopo quello dell'ex deputato di An, che ha solo scritto: "Esatto". In realtà, però, è stato proprio lui a dare notizia del fatto: "Una nuova forma di antifascismo militante? Ti bloccano su Twitter. In fondo meglio delle spranghe di un tempo. Suggerisco un buon neurologo", ha scritto, pubblicando lo screenshot del blocco da parte di Crosetto.

Tra i due in passato, come ricorda anche Repubblica, ci sono stati diversi scontri e confronti su Twitter. A febbraio, per esempio, quando Fratelli d'Italia scelse di non appoggiare il governo Draghi. Crosetto, appoggiando la decisione di Giorgia Meloni, aveva detto: "Veramente qualcuno preferirebbe che non ci fosse alcuna opposizione parlamentare? Mi pare che la posizione di Meloni sia seria e coerente". Ma Storace, all'epoca in FdI, aveva contrattaccato: "Se Fdl fosse entrata, l'opposizione sarebbe stata a sinistra". Un mese dopo Storace lasciava il partito.

