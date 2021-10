Luca Morisi, la scoperta di Dagospia su uno dei due escort: "Altro che modello, da otto anni..."

27 ottobre 2021 a

L'escort che ha passato la notte con Luca Morisi? È tornato operativo. A rivelarlo è Dagospia che fa sapere del ritorno di Alexander sui siti gay, dove anche l'ex spin doctor di Matteo Salvini lo avrebbe contattato. "Il prode giovane - si legge sul sito di Roberto D'Agostino - esercita la generosa professione da otto anni, altro che modello". Era stato proprio lui, Alexander, a scagionare Morisi dall'accusa di aver ceduto ai due escort suoi ospiti la droga dello stupro.

In una chat prima dell'incontro, quella in cui l'ex capo della comunicazione leghista contattò i ragazzi, si legge: "Poi ti portiamo anche G. Vedrai ti piacerà molto, ti assicuro", diceva Alexander riferendosi alla Gfb, la droga dello stupro. E Morisi rispondeva di avere "C", che per gli investigatori è la cocaina, poi effettivamente trovata nella casa di Belfiore.

Alexander sembra ora aver voltato pagina, a discapito di quanto andava dicendo settimane fa che a La Stampa dichiarava: "Sto male, sono senza una lira e nessuno mi vuole più incontrare. Non lavoro. È tutto finito. La mia vita è distrutta. Da quando hanno pubblicato il mio nome, la mia faccia e ogni cosa di me, io sono all’inferno".

