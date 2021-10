Non è l'arena, Fabio Tuiach: "Il Covid sembra un'influenza. E gli idranti...". Giletti sconcertato

28 ottobre 2021 a

Il leader dei No Green pass Fabio Tuiach ha preso il Covid, ma non molla di un centimetro: "Solo un'influenza". L'ex pugile e consigliere comunale della Lega poi transitato in Forza Nuova nei giorni scorsi era al porto di Trieste insieme ai portuali, e a Non è l'arena su La7 Massimo Giletti manda in onda qualche stralcio delle sue aringhe sulla banchina: "Se io non vado a lavorare, perché devono andare a lavorare gli altri - spiegava in dialetto triestino ai portuali -, non mi sposto un c***o! Chi mi sposta? Perché io devo restare a casa e gli altri devono lavorare?", urlava minaccioso tra qualche protesta dei manifestanti.

Ora Tuiach a casa è davvero, positivo e in isolamento. E in collegamento con Giletti spiega: "Ero un po' arrabbiato, mi dava un po' fastidio, ho bisogno di lavorare e sono assolutamente contrario al Green pass". L'ormai ex rappresentante dei portuali Ciccio Puzzer ha fatto un movimento a sé: "Faccia come vuole", taglia corto Tuiach, polemicamente. "Ora sono un po' fuori dai giochi, sono a casa con il Covid. Assomiglia un po' a una influenza".

Giletti lo interrompe: "Si vabbè, lei è molto diplomatico e non vuole dire nulla spaccatura tra i portuali. Ma quando dice di aver preso il Covid per gli idranti della Polizia non esagera? Forse ha preso la polmonite, ma non può aver preso il Covid". "Gli effetti sono quelli, avevo le difese immunitarie un po' basse e stando insieme a tanta gente mi sono contagiato. Ma non è la fine del mondo, mi sta durando qualche giorno in più di una influenza".

"Lo sa che Burioni ha detto che sentire 'ho preso il Covid dagli idranti' è come sentire una donna che dice 'sono rimasta incinta in piscina'?", chiede Giletti. Risposta di Tuiach: "Eppure se hai difese immunitarie basse per la stanchezza, stare bagnati tutto il giorno a Trieste è facile prendere un accidente, sembra proprio una influenza stagionale. Questo è Covid, mi hanno detto".

