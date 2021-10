Non è l'Arena, presente Fabio Tuiach? Tam-tam impazzito, roba da pazzi da Giletti: tra poche ore...

27 ottobre 2021 a

a

a

Tutto pronto per una nuova puntata di Non è l'Arena, in onda questa sera, mercoledì 27 ottobre, rigorosamente su La7. E Massimo Giletti, in t-shirt bianca ed occhiali da sole, propone le anticipazioni di quel che verrà trasmesso a partire dalle 21.15.

"Chi c'è tra i miei clienti". L'escort gay svela tutto: un terremoto a luci rosse sui "personaggi influenti" | Video

In primo piano il Green pass con tutti i suoi annessi e connessi: "Mentre si fa sempre più concreta l'ipotesi di una terza dose per tuti, continuano le manifestazioni contro la carta verde e la piazza di Trieste è in attesa di una risposta dal governo per la sua abolizione", spiega Giletti.

"Vincenzo De Luca? Forse lo vedremo da lui": Massimo Giletti scatenato, la bordata contro Fabio Fazio

Dunque, annunciato come ospite in collegamento il portuale triestino Fabio Tuiach, l'ex campione di pugilato con la passione per Adolf Hitler, nonché ex consigliere comunale di Forza Nuova, recentemente contagiato dal Covi (e ha dato la colpa agli idranti della polizia, in uno strepitoso e incontrollato delirio). Infine, in studio ci sarà anche Mariano Amici, medico no-vax di Ardea che sostiene teorie farneticanti e sospeso dal servizio per non essere vaccinato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.