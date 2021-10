Chiara Ferragni, il calvario della figlia Vittoria: "Livelli di ossigeno non regolari", l'ultimo guaio

29 ottobre 2021 a

No, il calvario di Vittoria, la figlia di Chiara Ferragni e Fedez, non è ancora finito. Lo conferma la influencer, ovviamente sui social, laddove ha aggiornato i suoi follower sulle condizioni di salute della secondogenita: "Vitto sta molto meglio, ma i suoi livelli di ossigeno non sono ancora regolari al 100%", ha fatto sapere.

La piccolina è infatti stata colpita da un virus interstiziale che, per i neonati, può avere serie conseguenze: infatti è ricoverata dalla scorsa domenica, ma le sue condizioni, fortunatamente, continuano a migliorare.

Ma la Ferragni aggiunge che servono ancora "vibrazioni positive" affinché la figlia possa tornare a casa. Sul suo profilo Instagram, l'influencer continua a postare foto d'archivio rimarcando come risalgano a qualche giorno fa. Chiara Ferragni sta trascorrendo tutto questo tempo in ospedale, mentre a casa la attendono Fedez e Leone, il primogenito. Comunque sia, anche se i livelli d'ossigeno, come detto, non sono ancora "regolari", la sensazione è che a questo punto, per il ritorno a casa di Vittoria, non ci sia molto ancora da aspettare.

