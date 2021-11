Serenella Draghi? Non proprio: la gaffe rivelatrice di Jill Biden, come si chiama (davvero) la moglie del premier

01 novembre 2021 a

È calato il sipario sul G20 di Roma, dove è stato raggiunto un "accordicchio" sul clima e dal quale, però, Mario Draghi ne è uscito come vero e assoluto trionfatore. I potenti alla spicciolata lasciano Roma dopo una due giorni di lavori in cui, oltre al clima, sono stati affrontati altri nodi decisivi per i futuri equilibri economici del pianeta.

E in questo G20, come è noto, ha avuto un ruolo di primissimo piano Serenella Cappello, la riservatissima moglie di Mario Draghi, la quale però, in virtù del suo ruolo istituzionale, ha dovuto mettere da parte la sua proverbiale riservatezza. A lei, infatti, è stato affidato il compito di accompagnare le consorti dei presidenti attraverso le meraviglie della Capitale, sia quelle storiche sia quelle gastronomiche.

Insieme a Serenella Draghi, ovviamente, anche Jill Biden, moglie di Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti. La first lady a stelle e strisce ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae insieme alle sue omologhe, in calce il commento: "Bellissimo pranzo romano con i miei compagni del G20 a Villa Dora Pamphilj. Grazie alla mia amica Maria per averci ospitato". E ci si chiede chi sia Maria. Presto detto, è proprio Serenella, la quale in realtà si chiama Maria Serena.

Ma le curiosità non sono finite. Di un'altra peculiare circostanza dà conto La Stampa, che racconta del grande feeling tra le signore Draghi e Biden. Ma non solo, aggiunge anche il regalo portato da Jill a Serenella, un libro di Ernest Hemingway, che è uno degli scrittori preferiti di entrambe. Insomma, il "comunista" Hemingway apprezzatissimo dalle consorti di due pilastri del capitalismo. Anche questo è il G20.

