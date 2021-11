Stefano Puzzer umiliato, furia di Maria Giovanna Maglie: "Questa è una dittatura, tutto per un banchetto"

03 novembre 2021 a

Per Stefano Puzzer il divieto di soggiorno per un anno a Roma. È questo l'avviso arrivato al portuale di Trieste dalla Questura della Capitale, il giorno in cui ha piazzato un banchetto No Green pass in piazza del Popolo. La decisione è stata presa per evitare nuove proteste incuranti del distanziamento sociale e delle norme anti-Covid, ma ha già creato parecchia indignazione. A intervenire prima tra tutte è Maria Giovanna Maglie: "Foglio di via con divieto di soggiorno per un anno a Roma per StefanoPuzzer, il portuale di Trieste a capo della protesta No Green pass. A piazza del Popolo aveva messo un banchetto. Denunciato per protesta non autorizzata. Se questa non è dittatura...", cinguetta al vetriolo su Twitter.

Uno sfogo che segue un duro intervento a L'Aria Che Tira: "Io voglio sapere quale sarebbe il reato, ma perché tanta durezza? Non vedo a chi possa aver dato fastidio". Per la giornalista tutti "sono impazziti", Sì vax compresi. Puzzer nella giornata di martedì 2 novembre aveva attirato con il suo banchetto alcune centinaia di persone contrarie al certificato verde.

Sul posto era presto intervenuto il personale della Digos e della Polizia scientifica per monitorare e riprendere tutte le fasi della manifestazione non preavvisata. "Staremo qui fino a quando non ci arriverà una risposta", aveva spiegato nel pomeriggio dicendosi pronto a tornare qui "ogni giorno, anche fino al 31 dicembre". Una promessa che sarà, viste le sanzioni in ballo, sicuramente rivista.

