Sigfrido Ranucci, Vittorio Sgarbi estremo: "Più pericoloso di Puzzer, come lo devono punire"

Fa ancora discutere il servizio di Report filo-No Green pass e No Vax, tanto da spingere Vittorio Sgarbi a comparare Sigfrido Ranucci a Stefano Puzzer. Il primo conduttore del programma nonché vicedirettore di Rai 3, il secondo leader delle proteste contro il certificato verde. L'unica differenza, secondo Sgarbi? Il primo è libero di dire quello che vuole, il secondo è stato raggiunto da un divieto di soggiorno a Roma. "Non entro nel merito ma dico che vedo molte affinità fra Sigfrido Ranucci e Stefano Puzzer, che esprimono entrambi in modo pacifico dei dubbi sulla gestione del vaccino, quindi delle due l'una: o consentono a Puzzer di dire delle cose in piazza, o danno il Daspo anche a Ranucci. Altrimenti non si capisce la logica".

Il portuale di Trieste è stato cacciato dalla Capitale per aver portato un banchetto contro il Green pass in Piazza del Popolo. Una decisione che ha sollevato un altro quesito: "Viene cacciato per un anno da Roma perché 'occupa suolo pubblico' - osserva il deputato e critico d'arte -, ma a parte che allora non si capisce perché non vengano cacciati anche i mendicanti che dormono lì con il loro materasso e le loro vettovaglie, io mi chiedo: siccome l'occupazione del suolo televisivo non è meno importante del suolo pubblico, perché non sospendono per un anno anche Ranucci?".

Una mera provocazione al Partito democratico, visto che Sgarbi si dice dalla parte di entrambi: "Entrambi vanno tutelati, ma mi chiedo perché in un caso una parte del Pd lo difenda, e nell'altro caso no". Secondo il deputato la contraddizione è tutta interna ai dem, impegnati a "difendere una trasmissione storicamente legata alla sinistra". Proprio per questo "è più pericoloso Ranucci, perché ha la credibilità di una testata televisiva e di una rete. E se lo Stato deve difendersi dalla minaccia per la salute pubblica, Ranucci è un pericolo pubblico più di Puzzer, no?".

