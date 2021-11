Marcell Jacobs, "documenti falsi": un enorme guaio in famiglia, la cognata rischia grossissimo

03 novembre 2021 a

a

a

Guai in casa per Marcell Jacobs: la cognata del campione olimpico è stata fermata con documenti falsi. La donna, Patricia Daza, sorella maggiore della futura sposa dell'atleta (con lei Jacobs condivide due figli), è stata sorpresa sabato 30 ottobre dalla Guardia di Finanza in possesso di documenti non suoi. Stando alle prime indiscrezioni la ragazza sarebbe stata fermata dai militari di Ponte Chiasso mentre tentava di ritornare in Italia dalla Svizzera.

"Cosa c'entro io con Michela Murgia?". Indiscreto su Marcell Jacobs: clamoroso schiaffo alla potente firma del Corsera

Un viaggio che Patricia non avrebbe potuto percorrere, visto che è stata condannata per alcuni reati contro il patrimonio. E, di conseguenza, non poteva uscire dalla provincia di Alessandria. La 37enne era a bordo de treno quanto le Fiamme Gialle, visti i documenti, si sono insospettiti. Inutili i tentativi di negare l'evidenza, gli agenti hanno comunque voluto perquisire la borsa della donna trovando i suoi veri documenti.

Video su questo argomento Marcell Jacobs, proposta di nozze (a sorpresa) sulla pista d'atletica: la gioia di Nicola Daza

La sorella di Nicole Daza, nonché cognata di Jacobs, è stata così denunciata a piede libero per sostituzione di persona. Non solo, perché il viaggio le è costato una segnalazione ai giudici del Tribunale di sorveglianza per aver violato il divieto di allontanamento. Non sono esclusi altri provvedimenti più restrittivi. Resta invece ancora da chiarire il motivo del viaggio in Svizzera.

Marcell Jacobs, "se me lo chiedessero...": Nicole Daza, "proposta" indecente a Milly Carlucci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.