Selvaggia Lucarelli contro Mario Giordano: "Fa schifo e lo ritengo pericoloso". Nel mirino Fuori dal Coro

04 novembre 2021 a

Selvaggia Lucarelli contro Mario Giordano. Il motivo? Alcuni No-vax presenti alla trasmissione Fuori dal Coro su Rete 4. Il conduttore di Mediaset ha sempre voluto dare spazio a tutti, irritando però la Lucarelli. E lo dimostra con un cinguettio su Twitter rivolto al volto del martedì sera del Biscione. "Questo giornalismo che inventa e manipola frasi e le inserisce anche nella categoria ‘minacce ai non vaccinati' fa schifo. E lo ritengo pericoloso anche per la mia incolumità, visto il momento…". Poi la frecciata al collega: "Vi siete ridotti a mandare in onda i meme di Telegram, caro Mario Giordano".

D'altronde la giurata di Ballando con le Stelle sui vaccini è irremovibile. L'ha dimostrato proprio su Rai 1 con Mietta positiva al coronavirus e costretta alla quarantena. "Chiudiamo in maniera pacifica - ha detto durante il programma di Milly Carlucci e dopo la polemica sorta -, se è vero che Mietta è l'unica non vaccinata e l'unica ammalata di Covid, questo è il più grande spot ai vaccini. Vacciniamoci".

Qualche puntata prima Mietta era stata interpellata proprio dalla Lucarelli: "Ma hai fatto il vaccino?". Una domanda a cui la concorrente del programma non aveva risposto, scatenando la bufera che ha travolto la stessa Rai.

