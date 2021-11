Guido Crosetto smaschera Michela Murgia: "Pericolosissima totalitarista, dittatrice a sua insaputa"

06 novembre 2021 a

Uno scambio di tweet tra Massimiliano Parente e Guido Crosetto è stato piuttosto seguito perché ha avuto come protagonista Michela Murgia. “Quanto fa bene alla causa dei diritti Lgbtq+ - si è domandato lo scrittore - chiedere censure su libri o film o comici bollati come omofobici, transfobici, ecc? Io come scrittore è una vita che combatto contro parentefobici ma non ho mai chiesto la censura di nulla, neppure della Murgia, che ha chiesto la mia”.

Nei commenti è arrivata la replica di Guido Crosetto, che non ci è andata per il sottile con la scrittrice rosso-spinto con licenza d’insulto: “La signora Murgia è una pericolosissima totalitarista, una dittatrice a sua insaputa, una persona che disprezza la libertà degli altri e le idee diverse dalla sua (singolare usato apposta)”. Insomma, una stoccata non di poco conto, quella dell’ex parlamentare di Fratelli d’Italia. Proprio negli scorsi giorni la Murgia ha sollevato un certo sdegno per un commento su Luca Ricolfi, che aveva firmato un primo editoriale per Repubblica dedicato al politicamente corretto.

Contro il quale il sociologo si batte con forza e orgoglio, suscitando però la rabbia della Murgia, che su Twitter ha commentato così: “Leggo Ricolfi su Repubblica e non posso fare a meno di pensare che il clitoride ha 800 terminazioni nervose, ma ancora non è sensibile quanto un editorialista italiano maschio bianco eterosessuale quando sente minacciato il suo privilegio”.

