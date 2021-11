David Parenzo umilia Marco Travaglio: "Non è la camorra, sei solo un guardone"

08 novembre 2021 a

Giorno dopo giorno, incessante, prosegue la campagna al sapor di fango del Fatto Quotidiano contro Matteo Renzi. Già, il metodo di Marco Travaglio è tristemente noto: bastonare gli avversari, presentare fatti leciti come se fossero le peggiori nefandezza, tentare insomma di stroncare l'immagine del bersaglio grosso. E Renzi, bersaglio grosso, per il Fatto lo è da tempo. Già, si è "permesso" di orchestrare la manvora che ci ha liberati da Giuseppe Conte in favore di Mario Draghi, e questo per Travaglio è il peccato più grande. Ma non solo: ora il leader di Italia Viva viene dato come possibilista per un accordo con il centrodestra sul Quirinale, circostanza che, va da sé, Travaglio e il Fatto non possono digerire.

E così via, con un'inchiesta che giorno dopo giorno va a fare le pulci all'ex premier. Oggi Renzi viene accusato nel titolo di apertura: "Renzi difendeva Autostrade e riceveva soldi da Benetton". E ancora, si parla di "meeting a pagamento dopo il crollo del Ponte Morandi".

E il copione era lo stesso anche nell'edizione del Fatto Quotidiano di ieri, domenica 7 novembre. Titolo di apertura: "I due bonifici a Renzi dal governo saudita". Dunque Travaglio si interrogava: "Tutto normale? 84mila euro al senatore per due comparsate".

Bene, ci si chiede se sia normale una campagna-stampa come quella del Fatto. E a dire la sua su quanto sta accadendo ci pensa anche un'insospettabile come David Parenzo, insospettabile perché non ha mai fatto mistero di non gradire - eufemismo - Matteo Renzi. Eppure, su Twitter, Parenzo rilancia una tabellina proposta dal Fatto con i finanziamenti ricevuti da Renzi e commenta: "Siccome qualcuno continua a non capire, dico che non vi è alcun interesse giornalistico sui soldi presi da Renzi per scrivere un libro oppure quanto ha incassato dall’Associazione Spadolini. Non è la camorra. Ergo siete solo dei guardoni", conclude Parenzo aggiungendo l'hashtag #ilfatto. Travaglio colpito e affondato. Anche da Parenzo.

