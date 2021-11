Matteo Renzi su tutte le furie: "Messo online il mio conto corrente". Anche Marco Travaglio in tribunale?

06 novembre 2021 a

a

a

La guerra tra Matteo Renzi e Marco Travaglio non finisce qui. Questa volta il Fatto Quotidiano pubblica l'estratto conto del leader di Italia Viva. Una violazione della privacy, quella sul giornale in edicola sabato 6 novembre, che ha mandato su tutte le furie il diretto interessato. "Hanno messo online il mio conto corrente, violando Costituzione e Leggi. Hanno scelto come testimone dell’accusa penale un avversario politico. Hanno captato comunicazioni e intercettazioni con un metodo che è stato contestato persino dalla Cassazione", ha esordito il senatore.

"Lodevole impegno economico per la mia famiglia". Travaglio costretto a risarcire Renzi: batosta per Il Fatto, la cifra da sganciare

Renzi non si capacita di come quanto accaduto non possa indignare i media e poi punta il dito: "Da anni spendono centinaia di migliaia di euro e impiegano decine di finanzieri per una caccia all‘uomo teorizzata dalla corrente dei giudici di Magistratura Democratica come la stretta di un 'cordone sanitario attorno al senatore Renzi'".

Il vice-Travaglio arricchisce la famiglia Renzi: altra condanna, quanti soldi deve "sganciare" a babbo Tiziano

Da qui la promessa che arriva dal suo ufficio stampa: "Il senatore Renzi ha dato mandato ai propri legali di agire in tutte le sedi istituzionali per verificare la correttezza delle acquisizioni e delle pubblicazioni di queste ore. Il senatore Renzi prende atto della violazione reiterata di precetti costituzionali e di norme di legge nel silenzio di larga parte della pubblica opinione. E conferma il proprio impegno per ottenere giustizia sia in sede civile che penale".

"Maiale, puzzolente, putt***, muffa, pregiudicato". Marco Travaglio, che schifo: colata di insulti contro Berlusconi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.