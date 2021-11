Alessandra Ghisleri, la drammatica profezia: "I prossimi caduti, ecco chi in Italia perderà il lavoro"

08 novembre 2021 a

E' un futuro cupo quello che ci aspetta. Sarà un periodi di confusione, di incertezza, e tutti saranno contro tutti. Parola di Alessandra Ghisleri che in una intervista a Il Fatto quotidiano traccia uno dei più terrificanti scenari. Da qui al 2023, secondo la direttrice di Euromedia research, assisteremo a "fuochi di ira di singoli settori produttivi, proteste orizzontali e atomizzate. Abbiamo pensato a ciò che provocherà l'avvio degli impegni per la transizione ecologica dell'industria e del commercio? È un mondo nuovo e sconosciuto, ricco di imprevisti". La Ghisleri pensa ai mestieri che spariranno o cambieranno: "Saranno i prossimi caduti nella conversione a 'u' degli stili di vita e dei mezzi di produzione, agli espulsi dalla trasformazione verso una società verde. Nel 2023 il Pnrr sarà nel pieno delle sue iniziative".

In sostanza, prosegue la regina dei sondaggi, "il meccanico che inizierà a non avere più il carburatore da controllare. Anzi, ad avere sempre meno clienti. Dalla combustione all'elettrico ci sarà chi perderà e dovrà rifarsi una vita". E chi perderà scenderà in piazza. "Micro corporazioni scollegate che insieme produrranno decibel altissimi di doglianze".

Quello che prevede la Ghisleri non è una "mobilitazione generale", vedremo presto però "quante categorie inizieranno a far rumore. Ognuna per sè". Una situazione di caos totale. "Oggi Lega e Fratelli d'Italia pagano la competizione e lasciano al Pd il primato nei sondaggi. I Cinquestelle sono sempre là, intorno al 16 per cento, Forza Italia è all'otto. Poi il buio", "la fluttuazione sistemica". Un tutti contro tutti, "i supermercati contro le società specializzate nel trasporto a casa del cibo". E "via di questo passo", "sempre che almeno la pandemia sarà vinta".

