Matteo Salvini, Ghali non basta: "Deve andare a rubare, voglio insultarlo anche io". Altro schifo-vip contro il leghista

Continua a far discutere la rissa verbale tra Matteo Salvini e Ghali, con quest’ultimo che sarebbe scattato contro il segretario della Lega dopo il gol del pareggio del Milan nel derby con l’Inter. Entrambi tifosi del Milan, si trovavano in tribuna d’onore per seguire la partita, ma a un certo punto sono arrivati al confronto a distanza tra insulti e gestacci.

Sul caso è intervenuto un collega di Ghali: ospite di Radio 105, il rapper Jake La Furia si è schierato in maniera netta contro il segretario leghista. “Tralasciando le buone maniere - ha dichiarato - avrei fatto la stessa cosa. Salvini deve andare a rubare. Per quanto mi riguarda io lo avrei insultato e mi spiace non esserci stato. Sono contro qualsiasi cosa Salvini pensi - ha aggiunto - ognuno deve ricevere quello che dà. Lui dice delle cose agghiaccianti a tutto il Paese senza preoccuparsi di ferire le persone che sono colpite dalle sue parole”.

Poi Jake La Furia ha provato a giustificare l’atteggiamento del collega: “Se io fossi Ghali e incontrassi la persona che dice che tutti quelli che vengono dal mio paese sono dei ladri, che sono degli spacciatori, che non possono essere italiani e che se ne devono tornare a casa… forse non se l’è tenuta”. La risposta di Salvini è stata secca: “Sarò ignorante, ma non conoscevo Ghali né Jake La Furia, perché preferisco De Andrè, Pezzali e Battisti. Ma a questi signori dico di rilassarsi e li invito a prendere una tisana”.

