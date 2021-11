Massimiliano Urbani, orrore no-vax a La Zanzara: "Vado a Palazzo Chigi col pugnale da cinghiale e lo squarto"

09 novembre 2021 a

a

a

Un rovinoso e pericoloso delirio no-vax a La Zanzara, il programma di Radio 24 condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Il protagonista di tale delirio è Guido Urbani, autista della Francigena, candidato di Viterbo 2020 e padre del rapper Massimiliano Urbani, in arte Mammo Rappo. Già, perché Urbani, in diretta radiofonica, ha affermato quanto segue: "I miei figli minacciati dallo stato e costretti a vaccinarsi, se je succede qualcosa vò a Roma con un pugnale e sgozzo qualcuno del governo". Insomma, minacce di morte belle e buone.

Video su questo argomento "Nessuna libertà è più libera delle altre". Alessandro Sallusti, la lezione ai No green pass

Parenzo, dopo quanto detto dal tizio, ha anche abbandonato per qualche minuto la trasmissione. Ma tant'è. Guido Urbani ha affermato: "So incaz*** come una iena perché i miei figli so stati minacciati dallo Stato perché se loro non si vaccinano non possono andare a lavorare. Mia figlia ha 38 anni, mio figlio ce n’ha 40 e poi c’ho quell’altra che c’ha 25 anni".

"Tutta la verità sul vaccino". L'intervista integrale a Francesco Vaia che ha mandato fuori di testa i no-vax

Quando gli fanno notare che i figli possono comunque fare un tampone al posto del vaccino, ecco che dà fuori di testa: "Come fa a fasse il tampone che je vene a costà ‘n botto de sordi quann’è la fine del mese?", chiede parlando in mezzo dialetto. E ancora: "C’hanno ragione a avecce paura – afferma -, quello che è successo in Sicilia lo sai? Fratello e sorella so morti tutti e due dopo un mese che avevano fatto il vaccino, morti per arresto cardiaco. Io so incaz*** perché mi fija è stata male na settimana, va bene? Se ai mi fiji je succede qualche cosa, io pijo parto vò a Roma co’ un pugnale da cinghiale e squarto qualcuno, capito? Non me ne fotte un cazzo. Qualcuno chiappo, ‘n te preoccupà. Si sono vaccinati mio figlio e mia figlia e so stati male na settimana". Frasi agghiaccianti, raccapriccianti. E che ovviamente stanno facendo discutere.

Anche perché poi, stuzzicato da Cruciani, Urbani aggiunge: "Il primo che acchiappo? Qualcuno del governo. Tutti i giorni ce dicono Vaccinati vaccinati solo pe fa fa i soldi a le case farmaceutiche". E Cruciani: "Tu stai dicendo una cosa molto grave, se succede qualcosa a uno dei miei figli che si è vaccinato, prendi un pugnale, vai davanti a palazzo Chigi, o non so dove, acchiappi uno del governo e lo squarti?”. E Urbani: “Certo! Tanto se mi fanno secco un figlio p’ sta’ putt*** del vaccino...", conclude uno sconcertante Urbani.

"Green pass soltanto per i vaccinati". Indiscrezioni 'terminali' dal ministero, condanna per i no-vax: la stretta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.