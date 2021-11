Papa Francesco, indiscrezione sconcertante: cosa mangia a 84 anni

09 novembre 2021 a

a

a

La sezione culinaria del Corriere della Sera si è occupata delle abitudini a tavola di Papa Francesco. Lo spunto è stato offerto da “A cena con i papi”, il nuovo libro di Fiorenza Cilli edito da Olmata che racconta come si è evoluta nei secoli la mensa papale. Se un tempo il Vaticano era luogo di veri e propri banchetti, con il tempo il fenomeno si è molto ridimensionato, fino ad arrivare alla cucina di Bergoglio, definita “povera e gustosa”.

"Col Papa si è inzaccherato le mutande". Joe Biden, non solo il "lungo peto" con Camilla: indiscrezioni rovinose

Secondo l’autrice del libro, le pietanze preferite da Papa Francesco sono in linea con la sua personalità e il suo modo di intendere la cristianità. Nelle abitudini gastronomiche c’è infatti anche una rappresentazione della povertà e un rimando alla dottrina cattolica, nella quale la cucina assume da sempre anche un forte valore simbolico. Riguardo a Bergoglio si sa innanzitutto che mangia alla mensa della residenza Santa Marta: i suoi pasti sono descritti come sobri, ricchi di frutta e verdura. Inoltre il Pontefice pare che ami mangiare in compagnia.

Questa suora? La svolta storica del Papa: è lei il nuovo premier del Vaticano: cosa c'è dietro il ribaltone-Bergoglio

Si vocifera che sia anche un discreto cuoco, mentre le sue origini piemontesi pare che si riflettano anche a tavola. Secondo l’autrice del libro, una delle ricette preferite da Papa Francesco è la bagna cauda, ma gradisce molto anche cose più semplice come l’insalata multicolore e i peperoni ripieni di calamari.

Papa Francesco e la depressione: "Come si capisce di averla, come la si supera". Una drammatica confessione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.