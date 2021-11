Non è l'arena, ses*** con una minorenne: fino a dove si spinge il balordo, servizio-choc da Massimo Giletti

11 novembre 2021 a

Prosegue il viaggio di Massimo Giletti nel mondo del sesso e delle sue peggiori perversioni e declinazioni. Siamo ovviamente a Non è l'arena, il programma in onda su La7, la puntata è quella di mercoledì 10 novembre. E ad occuparsi della questione ecco Giulia Carrarini, giornalista della trasmissione.

Il servizio è dai contenuti molto forti. La giornalista della squadra di Giletti, infatti, si finge una prostituta minorenne, e mostra come nel giro di pochi minuti possa trovare decine di clienti. La Carrarini infatti finge di essere una giovane studentessa che vuole vendere il suo corpo. Risultato? In pochi minuti riceve decine di chiamate e di messaggi. Un servizio, come detto, decisamente d'impatto.

In particolare, il servizio si concentra poi su un uomo adescato di oltre 50 anni, disposto ovviamente a pagare per avere rapporto con una minorenne. Il degrado e la miseria umana ai loro massimi, insomma. E alla fine, ecco che Giulia Carrarini smaschera anche l'uomo che la aveva contattata per il finto annuncio di prostituzione. Surreale e grottesca la difesa: l'uomo infatti afferma che all'appuntamento non ci sarebbe mai andato. Come no...

