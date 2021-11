Addio Giampiero Galeazzi, il mitico "Bisteccone" è morto a 75 anni: Italia in lutto, addio a un mito

12 novembre 2021 a

a

a

Addio a Giampiero Galeazzi: il mitico cronista sportivo e conduttore Rai, nonché ex canottiere di altissimo livello, ci lascia a 75 anni. Galeazzi era da tempo malato di diabete, la sua ultima apparizione in tv risale a tre anni fa, quando fu mattatore di una chiacchieratissima puntata di Domenica In, il programma di Rai 1 condotto da Mara Venier.

Nato a Roma il 18 maggio 1946, Galeazzi - dopo la laurea in economica - come detto in gioventù fu professionista di canottaggio, disciplina in cui vinse nel 1967 il campionato italiano del singolo. Dunque la lunga carriera in Rai, dove entra come giornalista sportivo, prima la radio e poi la tv. Nel corso degli anni lo abbiamo visto prima a La Domenica Sportiva e poi a Mercoledì Sport.

Indimenticabili, un vero marchio di fabbrica, le sue telecronache. Una su tutti: il racconto della strepitosa medaglia d'oro dei fratelli Abbagnale alle Olimpiadi di Seul, nel 1998. E ancora, negli anni Ottanta fu inviato della Ds per quelli che erano le partite di cartello della Serie A dell'epoca. Dal 1992 al 1999 ha condotto 90esimo minuto e ha preso parte anche al Festival di Sanremo, nell'indimenticabile edizione del 1996 condotta da Pippo Baudo. Infine, tra 2010 e 2012 ha partecipato a Notti Mondiali e Notti Europee, sempre due trasmissioni di Viale Mazzini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.