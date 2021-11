Green pass, cambiano i requisiti? Ecco quali potrebbero non essere più validi: a un passo dal caos

15 novembre 2021 a

"Vaccino e tampone non sono paragonabili". Per Donato Greco, epidemiologo e componente del Comitato tecnico-scientifico, alle dosi contro il Covid e al Green pass dobbiamo il ritorno a una certa normalità, "ma non ci nascondiamo che il certificato verde ottenuto facendo il vaccino non è paragonabile al Green pass riconosciuto a chi ha eseguito un tampone". Le garanzie sono infatti ben diverse. Così come sono diverse quelle tra i tamponi. "I molecolari - spiega l'esperto sul Corriere della Sera - sono molto più affidabili perché esaminano un frammento dell'acido nucleico, e gli antigenici che rilevano una parte della proteina spike".

Così facendo i secondi possono dare falsi negativi e falsi positivi. C'è poi un'altra differenza tra l'antigenico eseguito in laboratorio, più sicuro, e quello eseguito a casa. Al momento, però, i numeri non permettono di eliminare il test antigenico per ottenere il certificato verde. Solo - è il ragionamento di Greco - se si raggiunge il 90 per cento dei vaccinati potremo iniziare a ragionarci. "Poi nessun vaccino garantisce una protezione assoluta e tutti richiedono richiami". La riprova? Il morbillo: "Nonostante sia immunizzato il 95 per cento della popolazione, ci sono state epidemie di morbillo, l'ultima nel 2019".

Infine l'epidemiologo si pronuncia sulle tanto attese feste natalizie, che a differenza dello scorso anno potrebbero essere più permissive. Almeno questo è quello che tutti sperano. "Mi aspetto feste serene - ammette lo stesso Grego -, mantenendo le limitazioni attualmente in vigore, osservando l'obbligo di mascherine e il distanziamento. È possibile che alcune regioni passino in giallo già prima di fine dicembre. Siamo in una condizione di fragile equilibrio. Condizione eccezionale, se pensiamo solo a un anno fa". E proprio in virtù di questo, prima o poi "dovremo porci il problema: un green pass basato su un elemento debole come il test antigenico non può reggere per sempre".

