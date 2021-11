Charlene di Monaco, drammatica testimonianza della cognata: "Non vuole nessuno", com'è ridotta

15 novembre 2021 a

Il ritorno di Charlene di Monaco nel Principato ha subito assunto i contorni del dramma. Sin dalla discesa dalla scaletta dell'aereo, con la faccia tirata, insomma la nobile sembrava tutto tranne che felice. Il tutto ovviamente nonostante le smentite di rito. Il punto è che, al netto della malattia, il suo rapporto con il principe Alberto sarebbe compromesso da tempo. Insomma, il ritorno, appena le è stato possibile, è dovuto in primis alla volontà di Charlene Wittstock di stare vicina ai suoi figli.

E proprio sui figli - primo capitolo del dramma - vi sarebbe uno scontro in atto tra genitori: lei ne vuole la tutela, mentre Alberto vorrebbe continuare a portarli in giro per il mondo per gli eventi ufficiali, proprio come fece lui nella sua infanzia. Per Charlene, al contrario, quel tipo di vita provocherebbe troppe distrazione ai suoi piccolini.

Dunque il secondo capitolo del dramma: Charlene non abiterebbe con Alberto. Secondo quanto si apprende, avrebbe disertato Palazzo Grimaldi per scegliere un modesto bilocale che si trova sopra a una cioccolateria, a 300 metri dalla dimora reale. Insomma, la principessa vivrebbe sola e pare che addirittura abitasse in quell'appartamento già prima di partire per il Sudafrica.

Le conferme su questa scelta di Charlene arrivano direttamente dalla cognata, Chantell Wittstock, che si è confidata con il Daily Mail, il tabloid britannico che ne riporta le parole. Chantell ha confermato che, ora come ora, Charlene non vorrebbe nessuno al fianco, tranne i figli. "È appena tornata e tutti devono ambientarsi. Certo, i bambini sono felicissimi di stare di nuovo con la madre". Insomma, la situazione a Monaco sarebbe davvero complicatissima.

