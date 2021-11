Fabio Volo, "posso venire da te a farmi una seg***?": la frase-choc per cui viene massacrato

15 novembre 2021 a

"Paolo domani posso venire da te a farmi una se**?": inizia così il nuovo libro di Fabio Volo, "Una vita nuova". Si tratta di una provocazione sessuale in realtà fittizia, come spiega Walter Siti su Domani. Il romanzo, infatti, racconta l'amicizia tra due 40enni e l'incipit si spiega col fatto che l'amico del protagonista deve fare un esame dello sperma in laboratorio e la sua casa è troppo lontana.

Il quotidiano diretto da Stefano Feltri, poi, sottolinea come nel tempo, dopo vent’anni di scrittura e dodici romanzi, Volo abbia venduto oltre 8 milioni di copie solo in Italia. E non solo: i suoi libri sono stati pubblicati e tradotti in molti paesi del mondo, come per esempio in Germania, dove però nessuno sapeva chi fosse questo scrittore. In "Una vita nuova", edito da Mondadori, "ci sono amore, leggerezza, amicizia, risate, voglia di ritrovarsi e di stare bene insieme".

Volo e i suoi libri, insomma, sembrano avere successo. Tuttavia, sottolinea sempre Domani, proprio il suo successo nel mondo dell'editoria innervosirebbe "le professoresse democratiche" e ferirebbe "l’orgoglio di scrittori meno vendenti": "Siamo in un paese di tifosi che ha fatto le squadre anche per i libri e ha stabilito che Volo non appartiene al campionato della cultura. Se andiamo avanti così, signora mia, finirà che parteciperà al premio Strega anche un romanzo di Fabio Volo".

