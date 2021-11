In Onda, Travaglio contro Parenzo e De Gregorio: "Paggetti della Boschi, nessuna domanda vera su Renzi"

16 novembre 2021 a

Marco Travaglio fa a pezzi In Onda, il programma di La7, e i suoi conduttori David Parenzo e Concita De Gregorio. In un articolo pubblicato sul Fatto quotidiano si accusano i due di essere stati i "paggetti" di Maria Elena Boschi per tutta la puntata di domenica 14 novembre. Nessuna domanda vera insomma, su Matteo Renzi, secondo Travaglio. Che riporta il botta e risposta tra Parenzo e la capogruppo di Italia Viva alla Camera. "Secondo lei Renzi dove ha sbagliato. Se ha sbagliato". E commenta Travaglio "Giammai".

Quindi risponde la Boschi: "Parlare di errore quando c'è un'inchiesta dove sono state violate le leggi dello Stato Novantaduemila pagine di atti giudiziari si fanno forse per i reati di mafia". E ancora: "Un magistrato come Nordio ha detto che neppure nel processo di Norimberga Io l'ho pagato sulla mia pelle, quando c'è stata l'archiviazione del caso Etruria, i giornali gli hanno dedicato al massimo un trafiletto".

E Travaglio sottolinea la reazione di Parenzo che annuisce e commenta: "Questo è un annoso problema, certo". Poi interviene Galimberti, che scrive il Fatto, è anche lui dalla parte del leader di Italia Viva: "Renzi è una vittima. Il Pd ha una sola ragione sociale: farlo fuori".

Infine si parla in studio dell'intrusione nei conti correnti di Renzi. In un servizio si spiega: "Le notizie hanno rilevanza politica ma non erano rilevanti ai fini penali. Allora, chi ha fatto uscire gli estratti conto di un senatore?". E Parenzo osserva: "Un conto sono le prestazioni con Stati come l'Arabia Saudita, lecite e legittime, ma certo prendere soldi da Bin Salam (sic!) non è la cosa migliore. Altra cosa è quella che ha fatto il Fatto Quotidiano, cioè pubblicare altri dati, come gli 80mila euro presi per un libro, che non hanno né rilevanza penale né sono interessanti come notizia". E questa ultima frase a Travaglio proprio non va giù.

