Vittorio Sgarbi umilia Giuseppe Conte: "Avvocato farlocco", la figura di palta del grillino sui vertici Rai

La reazione del M5s alle nomine Rai non si è fatta attendere: Giuseppe Conte ha annunciato che i grillini non faranno più sentire la loro voce sui canali del servizio pubblico. A innervosirli non solo il fatto di aver perso Giuseppe Carboni, in quota grillina al Tg 1, ma anche l'aver dovuto accettare di vedere al suo posto Monica Maggioni, la stessa che nel 2017 proprio il M5s accusò di aver fatto pagare alla Rai le spese dei viaggi per la presentazione del suo libro.

Sulla questione interviene adesso Vittorio Sgarbi, che sbeffeggia l'ex premier e tutta la compagine griillna: "Ma come, il Movimento che voleva scardinare il 'sistema' si lamenta per non aver potuto indicare i propri raccomandati? Ma quanto è farlocco questo avvocaticchio del popolo…". In ogni caso, la linea annunciata da Conte è parecchio dura: i pentastellati faranno sentire la loro voce "altrove", non in Rai. Quindi addio a tg e talk show e non solo. Non rilasceranno più nemmeno dichiarazioni in strada o, ad esempio, a margine dei lavori delle aule parlamentari.

Commenti piuttosto duri sono arrivati anche dal senatore dem Andrea Marcucci e da Matteo Renzi. Il primo ha detto: "Resta una buona norma per la politica non commentare le nomine dei direttori dei Tg Rai. Vale anche per Giuseppe Conte. Monica Maggioni e Simona Sala sono delle grandi professioniste, questo dovrebbe garantire tutti".Il leader di Italia Viva invece: "Non c’è bisogno di piani segreti per distruggere i Cinque Stelle: basta lasciar fare a Giuseppe Conte. Fa tutto da solo".

