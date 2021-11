Giorgia Meloni contro Lilli Gruber: "Sbeffeggia Mario Giordano? Una scena infantile, triste, imbarazzante"

18 novembre 2021 a

Una vergogna che sta facendo discutere, soprattutto da quando Mario Giordano ne ha parlato nel corso della sua ultima puntata di Fuori dal Coro, il programma in onda su Rete 4. Una vergogna firmata Lilli Gruber, la quale si è permessa di sfottere in pubblico il conduttore a causa della sua voce. E provate soltanto a immaginare se qualcuno, di famoso e in pubblico, si fosse permesso di dileggiarla per esempio per i suoi ritocchini chirurgici... Ma non solo: lady Otto e Mezzo, con tutta la spocchia tipica della sinistra, ci ha tenuto a sottolineare che "Mario Giordano non è un mio collega". Vergogna assoluta, appunto.

E ora, contro la Gruber, piove anche l'affondo di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia rilancia su Twitter le immagini incriminate, il video che mostra la conduttrice sparare a zero contro il "non collega". E la Meloni commenta: "Lilli Gruber, durante un incontro pubblico, sbeffeggia con tanto di verso Mario Giordano. Una scena imbarazzante e triste. E questa sarebbe professionalità? Solidarietà a Giordano, un giornalista fuori dal coro. Sicura che atteggiamenti infantili come questo non lo scoraggeranno", conclude la leader di FdI.

Come detto, Giordano nell'ultima puntata di fuori dal coro ha risposto a simile bassezza: "Ebbene sì cara Lilli Gruber, ho una brutta voce. Che ci vogliamo fare? È un mio difetto fisico: ti chiedo scusa, vi chiedo scusa. Ho una brutta voce, ho un difetto fisico! Ma che la regina del politicamente corretto prenda in giro, attacchi una persona sui suoi difetti fisici, beh, a che livello sei caduta cara Lilli". Ko tecnico, ovviamente per Lilli Gruber.

