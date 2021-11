Charlene di Monaco, dramma senza fine. Alberto: "Esausta nel corpo e nella mente. Non è in grado"

19 novembre 2021 a

La principessa Charlene non sta bene, è "esausta fisicamente e mentalmente". A dirlo è il principe Alberto che ha deciso di dare in prima persona le notizie sulle condizioni di salute della consorte che è tornata a Montecarlo da pochi giorni. Charlene, che ha 43 anni, continua però ad avere problemi. Per questo è stata ricoverata in un centro di riabilitazione fuori Monaco: "Non è in grado di occuparsi di doveri reali o familiari. Non ha dormito bene né mangiato bene per giorni, perciò ha perso molto peso. Ciò l’ha resa vulnerabile ad altri malesseri". Per questo il percorso di guarigione richiederà "al minimo" diverse settimane.

Infatti, appena rientrata dal Sudafrica è stato evidente "che non stesse bene". In una intervista a People Alberto però nega che tra lui e la moglie ci siano problemi coniugali e smentisce anche le voci secondo le quali Charlene ha il cancro o ancora che ha fatto degli interventi di chirurgia estetica finiti male. "Probabilmente sarò costretto a specificarlo più volte, ma tutto ciò non ha niente a che fare con la nostra relazione. Voglio che sia chiaro. I problemi non riguardano la nostra relazione; non la relazione tra marito e moglie. Si tratta di qualcosa di natura diversa".

Peraltro il principe Alberto ha voluto sottolineare che il ricovero è stata una soluzione decisa dalla stessa Charlene che ha capito che era la cosa più giusta da fare. Non è stata quindi costretta in alcun modo ad andare nel centro di riabilitazione: "Era molto calma e comprensiva. Ha capito da sola che aveva bisogno di aiuto. Non si può costringere nessuno a capire di aver bisogno di trattamenti medici. Bisogna accettarlo da soli".

