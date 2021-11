Selvaggia Lucarelli tra i no vax, "Ficcatelo nel c***o, rit***a". Aggredita a Roma, il video integrale

22 novembre 2021 a

"Ritardata, ficcatelo nel c***o quel cellulare ok?". Un uomo si avvicina minaccioso a Selvaggia Lucarelli: è solo uno dei tanti vergognosi episodi di intimidazione dei no vax al Circo Massimo a Roma. La giornalista ha pubblicato sul sito di Domani e su Instagram il video integrale di quanto accaduto nella Capitale, sabato 20 novembre. Erano circa 4.000 le persone provenienti da tutta Italia: tre ore di "presidio" contro i vaccini Covid e "la dittatura del Green pass".

La tensione è evidente. La Lucarelli si presenta con cappello e occhiali da sole, mascherina sul volto. "Ma togliti quella carta da c***o, ridicola!", le intima un uomo. Un altro si avvicina facendo inequivocabili e volgarissimi gesti con le mani, indicandosi il pube. C'è chi cerca a suo modo di mediare, invitando comunque la Lucarelli ad andare via: "Lo sai che con questo atteggiamento puoi provocare no? Sei sgradita, è meglio che te ne vai, è prudenza. Se capisci che sei sgradita e rimani, secondo me tu stai provocando le persone violente. Se succede qualcosa, io spero di no, è una provocazione".

Sono praticamente tutti a volto scoperto, ovviamente in spregio a qualsiasi regola di sicurezza sanitaria e distanziamento sociale. Le forze dell'ordine sembrano assenti, tanto che la stessa Selvaggia nel video se ne lamenta. L'ex concorrente del Grande Fratello e dell'Isola dei famosi Daniela Martani, ex hostess di Alitalia diventata famosa soprattutto per le sue posizioni su veganesimo e vaccini, le tira una pigna. E un altro signore arriva direttamente a metterle le mani addossi, tirandole una testata davanti al telefonino.

"Nessuno sapeva chi fosse - ha sottolineato il giornale diretto da Stefano Feltri - ma per il solo fatto di chiedere 'perché è qui oggi?' è stata aggredita e insultata dai manifestanti. Ha già annunciato che denuncerà. Ecco il video integrale".

