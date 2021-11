Maria Giovanna Maglie sconcertante sulla barista aggredita: "Potevano proteggerla prima". No-vax, fino a dove si spinge

22 novembre 2021 a

Si parla delle manifestazioni no vax del fine settimana da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 nella puntata di oggi lunedì 22 novembre e Maria Giovanna Maglie non riesce a non difendere i contestatori: "Quelle manifestazioni sono radicalizzate nella misura in cui il governo radicalizza il livello dello scontro", tuona la giornalista. "Adesso il governo si appresta a nuove restrizioni che riguarderanno solo i non vaccinati", continua la Maglie. "Ma in mezzo ai manifestanti in buona fede si sono infiltrati mascalzoni, cretini, maleducati, facinorosi, Non c'è stato un servizio di pubblica sicurezza. Era inevitabile che si sarebbe creata questa situazione".

Quindi, aggiunge: "La signora doveva essere adeguatamente protetta. Non vorrei che si facesse sempre dopo quanto poteva essere fatto prima", dice a proposito del servizio mandato in onda sulla storia di Isabella, la barista che sabato scorso è stata aggredita nel suo bar da manifestanti no vax ai quali aveva chiesto il green pass. Le manifestazioni devi saperle gestire e controllare. perché manifestare è un diritto", conclude la Maglie. Ma semplicemente condannare queste violenze no?

Intanto un Super green pass con regole e limitazioni per i non vaccinati nelle regioni in zona arancione è stato paventato dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa che, in una intervista andata in onda a Tg2 Italia su Rai due, sottolinea: "Non parlerei di lockdown per non vaccinati. Ma con il peggioramento della situazione epidemiologica e il passaggio in arancione di alcune Regioni, un provvedimento che prevede già in automatico una serie di restrizioni, penso che queste limitazioni non debbano essere pagate da chi è vaccinato". Quindi conclude il sottosegretario: "Penso, tolto l'accesso al lavoro e ai bisogni di prima necessità, che per certe attività come i ristoranti, i cinema, il teatro, si debbano limitare solo a chi è vaccinato".

