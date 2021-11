Nuovo Green pass, Guido Crosetto: "Sarà deflagrante, dobbiamo avere paura". Una profezia inquietante: Italia nel caos?

23 novembre 2021 a

Dubbi sul Super Green pass annunciato dal governo arrivano anche da Guido Crosetto. In collegamento con Tagadà su La7, il fondatore di Fratelli d'Italia teme una pericolosa deriva. "Io avrei paura, non si possono far sentire vittime e comprime milioni di persone. Rischia di diventare una cosa deflagrante". Il riferimento dell'imprenditore è a quei No vax che ancora non hanno ricevuto la dose di vaccino contro il Covid e che da dicembre, nel caso non accettino il vaccino, sono fuori dalla vita sociale: niente ristoranti, niente stadi, niente cinema e così via. Insomma, per Crosetto il governo sta creando dei cittadini "di serie B" senza però valutare le reali conseguenze. "Voglio ricordare - prosegue ai microfoni di Tiziana Panella - che stiamo mettendo insieme anime diverse: dai centri sociali, all'estrema destra fino a persone normali e il rischio è un'esplosione disumana".

Ai problemi sanitari si vanno poi ad aggiungere quelli economici con "un'inflazione reale che arriva all'8 o al 10 per cento". Tutti questi fattori per Crosetto, "se miscelati alla sensazione di oppressione che hanno diversi cittadini", rischiano di esplodere. E le conseguenze ricadrebbero inevitabilmente sul governo. Infine il fondatore di FdI si appella ai cittadini, portando la sua personale esperienza: "Io ho preso il Covid, sono stato male e ho preso i monoclonali, mia moglie non si è accorta di nulla. Perché rischiare? Come ha detto Pregliasco è una roulette russa".

C'è infatti chi dal coronavirus esce indenne e chi no. "Complice nel rendere i cittadini scettici - conclude - la comunicazione. Prima abbiamo sentito che era solo un'influenza, poi siamo passati a compararla all'Ebola, all'Aids e così via. Per quello io sono molto cauto e spero che si possa parlare con tutti", No vax compresi. Mario Draghi avvisato.

