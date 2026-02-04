Libero logo
Askatasuna
Crans-Montana
Roberto Vannacci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Odifreddi, "nelle istituzioni anche chi ha compiuto atti violenti": Parenzo lo ferma subito

di
Libero logo
mercoledì 4 febbraio 2026
Odifreddi, "nelle istituzioni anche chi ha compiuto atti violenti": Parenzo lo ferma subito

2' di lettura

Un'accusa pesantissima alla seconda carica dello Stato. Piergiorgio Odifreddi non è nuovo a uscite di questo tipo. Basti pensare a tutte le farneticazioni su Israele o alle parole pronunciate subito dopo l'assassinio di Charlie Kirk. Ma questa volta si è superato. Invitato in collegamento a L'aria che tira, il matematico ha paragonato il governo Meloni ad Askatasuna, sostenendo che nelle istituzioni siano presenti anche coloro che in passato si sono macchiati di episodi di violenza. Non contento, Odifreddi ha poi puntato il dito contro Ignazio La Russa, accusandolo di essere il mandato morale di un brutale omicidio.

"Sembra che questo governo e questa maggioranza siano diventati un partito ghandiano o russeliano, cosa che a me tra l'altro andrebbe benissimo - ha detto Odifreddi -. Ma si ricordassero almeno le loro origini. Voglio dire, gente come quella che ha fatto questi atti e che è andata anche oltre perché è arrivata fino ad ammazzarli i poliziotti oggi sta nelle istituzioni. Sappiamo che il presidente del Senato faceva parte di gruppi di questo genere".

Torino, la sparata di Odifreddi: "Chi ha mandato i violenti"

Piergiorgio Odifreddi ne spara un'altra delle sue. Questa volta l'oggetto sono gli scontri a Torino per mano di ...

A quel punto è intervenuto David Parenzo che ha tentato di fermare il delirio del professore: "Però aspetti Odifreddi. La Russa? Lei si assuma la responsabilità... tutte le volte che c'è mi crea sempre un casino. La Russa era un esponente del Movimento sociale italiano. Non ha ammazzato nessuno".  "Io sto parlando di un episodio preciso del 1973 quando La Russa è stato considerato il mandante morale di quello che è successo", ha insistito il matematico. "Ma non è stato condannato per nulla professore - gli ha ricordato il professore -. Io mi dissocio totalmente da questa cosa".

L'aria che tira: l'intervento di Odifreddi
 

tag
piergiorgio odifreddi
askatasuna
ignazio la russa
l'aria che tira

La politica a scuola "Solidarietà ad Askatasuna": gli studenti del liceo Visconti insultano i leghisti

Domani il CdM Sicurezza, l'intervento di Mattarella: come cambia il pacchetto del governo

Da Parenzo Generale Vannacci, l'affondo di Susanna Ceccardi: "Non è un uomo d'onore"

ti potrebbero interessare

Francesca Albanese, le parole sull'antisemitismo fanno insorgere FdI

Francesca Albanese, le parole sull'antisemitismo fanno insorgere FdI

Redazione
Michele Santoro preoccupato da Vannacci: "Anche Hitler sembrava un personaggio ridicolo"

Michele Santoro preoccupato da Vannacci: "Anche Hitler sembrava un personaggio ridicolo"

Askatasuna, il delirio di Laura Ravera: "Mi schiero con chi protestava"

Askatasuna, il delirio di Laura Ravera: "Mi schiero con chi protestava"

Redazione
Garlasco, colpo di scena: "Ci sono altri atti". La soffiata su Stasi e Sempio

Garlasco, colpo di scena: "Ci sono altri atti". La soffiata su Stasi e Sempio