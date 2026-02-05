Jannik Sinner e Djokovic, "scelta deliberata": il giallo della racchetta

Non è passata inosservata una scelta tecnica di Jannik Sinner durante gli Australian Open. Nonostante Head avesse già lanciato e presentato ufficialmente la nuova Speed MP 2026 prima dell’inizio del torneo, il tennista azzurro ha affrontato lo Slam di Melbourne utilizzando il modello precedente, quello del 2022 aggiornato nel tempo. Una decisione che ha acceso il dibattito tra tifosi e appassionati, trasformandosi rapidamente in un piccolo caso.
A fare chiarezza è stata la stessa casa austriaca, intervenuta sui social per rispondere alle numerose domande. Head ha confermato che Sinner ha effettivamente testato la nuova racchetta durante l’off season a Dubai e anche in match di esibizione, compresa la sfida di Seul contro Carlos Alcaraz. Tuttavia, alla vigilia del torneo, il numero due del mondo è tornato alla "vecchia" Speed già nella partitella alla Rod Laver Arena contro Felix Auger-Aliassime, segnale di una scelta dettata dalla necessità di certezze.
"Jannik ha già giocato con la nuova racchetta in allenamento e in partite di esibizione, ma non ha ancora avuto l’opportunità di usarla in un torneo — hanno spiegato dal marchio — Come campione in carica agli Australian Open, ha deliberatamente mantenuto la sua collaudata routine di gioco per la massima costanza. Vediamo cosa riserva il futuro".
La curiosità resta: Sinner non sembra aver ancora trovato il feeling ideale con la Speed MP 2026, un modello che introduce il nuovo materiale Hy-Bor, miscela di carbonio e boro pensata per aumentare stabilità, rotazione e precisione. Specifiche innovative, ma che richiedono tempo per essere assimilate. C’è chi si chiede se anche questo dettaglio abbia inciso sulla sconfitta in semifinale contro Novak Djokovic, che ha interrotto la striscia vincente di Sinner a Melbourne dopo i trionfi del 2024 e 2025. È probabile che il debutto ufficiale della nuova racchetta arrivi nelle prossime settimane, forse già a Doha, nel tentativo di voltare pagina e rilanciare l’assalto al numero uno del mondo.an