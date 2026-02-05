Garlasco, cosa hanno trovato vicino a casa Poggi: "Evidenti segni di depistaggio"

Tanti, troppi, i misteri sul delitto di Garlasco. Negli ultimi giorni il dibattito si è spostato sulla bicicletta nera e il sacchetto con i vestiti macchiati di rosso trovato nel canale a Zinagasco, cittadina distante circa 14 chilometri dalla villetta in cui è stata uccisa Chiara Poggi. A parlarne Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio. In collegamento con Mattino 5 il legale ha dato una sua versione dei fatti. Per lui "sono tutti elementi che dimostrano come l’inchiesta dell’epoca facesse acqua da tutte le parti. E non solo: sono segni evidenti di un depistaggio".

Per quanto riguarda la bicicletta, invece, questa sarebbe stata vista nei pressi della casa dei Poggi il giorno dell’omicidio di Chiara. A quel punto l'inviato Emanuele Canta ha ricostruito il contesto di Via Toledo, una strada che corre a pochissima distanza da Via Pascoli. Un’area di campagna che separa alcune villette e che, come spiegato da lui, potrebbe rappresentare una possibile via di fuga, trovandosi a pochi passi dalle abitazioni. Canta spiega che verso la fine di settembre del 2007 due agenti della Polizia Municipale di Garlasco avrebbero rinvenuto una bicicletta nera da donna tra le sterpaglie. Tuttavia, questo ritrovamento non sarebbe mai stato formalizzato: nessun verbale, nessuna fotografia o sequestro.