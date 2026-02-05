Libero logo
Askatasuna
Crans-Montana
Roberto Vannacci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Garlasco, cosa hanno trovato vicino a casa Poggi: "Evidenti segni di depistaggio"

giovedì 5 febbraio 2026
Garlasco, cosa hanno trovato vicino a casa Poggi: "Evidenti segni di depistaggio"

2' di lettura

Tanti, troppi, i misteri sul delitto di Garlasco. Negli ultimi giorni il dibattito si è spostato sulla bicicletta nera e il sacchetto con i vestiti macchiati di rosso trovato nel canale a Zinagasco, cittadina distante circa 14 chilometri dalla villetta in cui è stata uccisa Chiara Poggi. A parlarne Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio. In collegamento con Mattino 5 il legale ha dato una sua versione dei fatti. Per lui "sono tutti elementi che dimostrano come l’inchiesta dell’epoca facesse acqua da tutte le parti. E non solo: sono segni evidenti di un depistaggio".

Per quanto riguarda la bicicletta, invece, questa sarebbe stata vista nei pressi della casa dei Poggi il giorno dell’omicidio di Chiara. A quel punto l'inviato Emanuele Canta ha ricostruito il contesto di Via Toledo, una strada che corre a pochissima distanza da Via Pascoli. Un’area di campagna che separa alcune villette e che, come spiegato da lui, potrebbe rappresentare una possibile via di fuga, trovandosi a pochi passi dalle abitazioni. Canta spiega che verso la fine di settembre del 2007 due agenti della Polizia Municipale di Garlasco avrebbero rinvenuto una bicicletta nera da donna tra le sterpaglie. Tuttavia, questo ritrovamento non sarebbe mai stato formalizzato: nessun verbale, nessuna fotografia o sequestro. 

Garlasco, clamorosa rissa tra i giudici: perché è esplosa la lite

Le pm di Brescia Claudia Moregola e Chiara Bonfadini hanno depositato un'istanza di rinuncia ai fascicoli collegati ...

Poi c'è anche una testimonianza: quella della signora Bermani, la testimone che aveva dichiarato di aver visto una bicicletta nera appoggiata vicino alla porta della villa di Chiara Poggi alle 9:10 del mattino del 13 agosto. A lei però non fu mai mostrata la bicicletta rinvenuta. 

Garlasco, colpo di scena: "Ci sono altri atti". La soffiata su Stasi e Sempio

Potrebbero esserci colpi di scena sul delitto di Garlasco. A dirlo Giada Bocellari, avvocato di Alberto Stasi. Il legale...
tag
garlasco
massimo lovati
mattino 5

A Mattino 5 Garlasco, colpo di scena: "Ci sono altri atti". La soffiata su Stasi e Sempio

Un'altra svolta sul caso Garlasco, clamorosa rissa tra i giudici: perché è esplosa la lite

A Lo Stato delle Cose Garlasco, il giudice Vitelli: "Quando metti le persone in galera..."

ti potrebbero interessare

Francesca Albanese, le parole sull'antisemitismo fanno insorgere FdI

Francesca Albanese, le parole sull'antisemitismo fanno insorgere FdI

Redazione
Odifreddi, "nelle istituzioni anche chi ha compiuto atti violenti": Parenzo lo ferma subito

Odifreddi, "nelle istituzioni anche chi ha compiuto atti violenti": Parenzo lo ferma subito

Redazione
Michele Santoro preoccupato da Vannacci: "Anche Hitler sembrava un personaggio ridicolo"

Michele Santoro preoccupato da Vannacci: "Anche Hitler sembrava un personaggio ridicolo"

Askatasuna, il delirio di Laura Ravera: "Mi schiero con chi protestava"

Askatasuna, il delirio di Laura Ravera: "Mi schiero con chi protestava"

Redazione