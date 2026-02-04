Francesca Albanese, le parole sull'antisemitismo fanno insorgere FdI

"Le leggi che strumentalizzano la lotta necessaria contro l’antisemitismo per proteggere dall’esercizio della giustizia uno Stato accusato di crimini gravissimi contro l’umanità, crimini di genocidio, minano le fondamenta dell’ordine democratico e della libertà di espressione": la relatrice speciale Onu Francesca Albanese lo ha detto durante una conferenza stampa alla Camera in occasione della presentazione del rapporto sulla situazione a Gaza, da lei intitolato: "Genocidio a Gaza, un crimine collettivo".

Le sue parole hanno fatto insorgere Sara Kelani ed Ester Mieli di Fratelli d’Italia, che hanno dichiarato: "Sono abnormi le dichiarazioni della rapporteur dell’Onu Francesca Albanese. Le leggi sull’antisemitismo sarebbero strumentalizzazioni che minerebbero l’ordine democratico? Lei dimentica, come sempre nei suoi interventi, che gli episodi di antisemitismo dopo il 7 ottobre sono aumentati esponenzialmente in Europa e in Italia. Dimentica che le piazze Pro Pal sono state disseminate di messaggi orribilmente antisemiti come 'Palestina libera dal fiume al mare' o 'appendi un sionista'".