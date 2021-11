CartaBianca, Vladimir Luxuria-choc: "Drogata a mia insaputa", una notte da incubo

24 novembre 2021 a

"Ho il sospetto che alcuni anni fa qualcuno mi abbia messo un po' di Ghb, la cosiddetta droga dello stupro, nel bicchiere a mia insaputa": Vladimir Luxuria ha fatto questa confessione a Cartabianca su Rai 3. Nello studio di Bianca Berlinguer, infatti, si stava affrontando una discussione su questa sostanza, spesso usata proprio prima di una violenza sessuale. Ecco perché poi l'ospite del talk di Rai 3 ha lanciato un appello, chiedendo a tutti di "fare molta attenzione".

In studio con la conduttrice c'era anche Simona Pichini, direttrice dell’Unità di FarmacoTossicologia analitica dell'Istituto Superiore di Sanità, che parlando della Ghb ha spiegato quale sia in realtà il vero scopo della cosiddetta "droga dello stupro" in ambito medico: "In medicina viene usato contro la narcolessia o per combattere la dipendenza dall’alcool".

La conduttrice, poi, ha mandato in onda un servizio su questa sostanza, che sarebbe alla base del cosiddetto "chemsex", sesso con uso di stupefacenti. Gli arresti e i sequestri degli ultimi anni, inoltre, avrebbero evidenziato pure una crescita nel consumo di questa droga, che si compra su internet. "Ti disinibisce e ti lascia con poche capacità di reazione nel momento, però è proprio quello che viene cercato nelle serate dove viene utilizzato", ha raccontato un uomo che consapevolmente e volontariamente ha scelto di assumere quella sostanza. E che però ha preferito restare anonimo.

