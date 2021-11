CartaBianca, Massimo Galli impreca contro la no vax Loy: "Ora lei sta zitta vivaddio"

17 novembre 2021 a

a

a

"Ora lei sta zitta, vivvaddio". Massimo Galli perde la calma e il controllo in collegamento con Bianca Berlinguer, a CartaBianca su Rai3. Si parla ancora una volta di Covid, tra quarta ondata, contagi in aumento, terze dosi e vaccini per gli under 12 annni. Il professore dell'ospedale Sacco di Milano si "confronta" suo malgrado con Maddalena Loy, No Green pass dalle tentazioni no vax ed esponente dell'associazione di protesta Rete nazionale scuole in presenza.

"Perché il Green Pass è contro la Costituzione". Schilirò, l'ultimo delirio dell'ex vice-questora: scaricata anche da Giletti

"Con certi personaggi non vale veramente la pena di discutere, hanno la loro verità rivelata...". La Loy lo interrompe: "Non è verità, contesto di avere meno fretta. Sui vaccini ai ragazzi c'è fretta. Lei ha detto che circola, per esempio c'è da agosto a oggi un calo nei contagi tra i ragazzi...". Il virologo si scalda: "Il cinismo...".

Video su questo argomento No green pass, Fedriga: "Guardino i numeri. 70% dei ricoverati in Friuli sono non vaccinati"





Galli urla e impreca con la no vax: guarda il video da CartaBianca



"No non è cinismo, è suo il cinismo". E qui Galli esplode letteralmente, urlando e imprecando: "Il cinismo... Adesso lei sta zitta! E mi lascia parlare, vivaddio". La Berlinguer ascolta in imbarazzo, la Loy ammutolisce in studio e sgrana gli occhi. "Eh? - rincara Galli, ricomponendosi - Quello che lei sta facendo è un comportamento inaccettabile. Siamo in un dibattito, a quanto pare, anche se forse non era il caso di, allora per favore lei si tace un momento e fa finire un ragionamento. Questa è maleducazione, tra l'altro".

"Ci fermiamo qui". Lockdown per i no-vax? Dal cuore del governo, un messaggio pesantissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.