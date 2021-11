Quirinale, Dino Giarrusso la spara grossa: "Berlusconi? Manco a fare il bidello. Chi ci vedrei"

24 novembre 2021 a

Sulla corsa al Quirinale Dino Giarrusso è scatenato. Intervenuto a La Zanzara su Radio 24, il parlamentare europeo del Movimento 5 Stelle se la prende con Silvio Berlusconi. È infatti il leader di Forza Italia uno dei nomi in lizza per il Colle, anche se il grillino proprio non lo vuole. Di più: "Berlusconi è un pregiudicato. Non è una mia opinione, è stato condannato in via definitiva. In Italia non si permette di fare il concorso da bidello a un pregiudicato, mentre l’editore lo puoi fare".

Peccato però che Giarrusso vanta un passato da Iena, il programma di Italia 1 appartenente alle reti di Berlusconi. Così, i conduttori lo incalzano: "Ma che c’entra? Io Berlusconi non lo voterei mai e non l’ho mai votato, ci sono tanti professionisti a Mediaset che non hanno mai votato Berlusconi. Alle Iene non ce ne sono tanti che votano Berlusconi, magari dalla D’Urso o in altri programmi qualcuno di più".

Ma se Giarrusso è scettico sulla corsa del Cav, lo stesso non si può dire su quella del suo nuovo leader: Giuseppe Conte. Il pentastellato arriva addirittura a dire che "secondo me ha tutto lo spessore per farlo. Lo rispetto e lo stimo". Infine il Cinque Stelle è tornato a parlare del suo mancato intervento in inglese che si è trasformato in una vera e propria gaffe: "Un conto è fare una conversazione, un conto è fare un intervento. Gli interventi devono durare un minuto, devi scrivertelo prima e io l’avevo fatto in italiano. Persino i traduttori si rifiutano di fare la simultanea se non vedono il labiale. Che voto mi darei in inglese? Sei e mezzo". Se lo dice lui...

