Otto e mezzo, Antonella Viola sul vaccino ai bimbi: "Dose ridotta, ecco gli effetti collaterali"

Il vaccino per i bambini è stato uno degli argomenti al centro della discussione a Otto e mezzo su La7. Tra gli ospiti Antonella Viola, immunologa e professoressa di Patologia generale all'università di Padova. "Cosa risponde ai colleghi che dicono che ci sono pochi dati a disposizione per affermare che il vaccino per i bimbi è sicuro?", le ha chiesto Lilli Gruber, probabilmente riferendosi ad Andrea Crisanti, che ha raccomandato una maggiore prudenza da questo punto di vista. "Sono pochi questi colleghi, la stragrande maggioranza è assolutamente d'accordo", ha precisato la Viola.

Rivolgendosi a questi pochi colleghi, comunque, Viola ha detto: "A loro rispondo che quando parliamo in televisione parliamo a nome della scienza. Quello che diciamo ha un peso enorme. Quando vengo qui a parlare di scienza cerco prima di confrontarmi con la comunità scientifica e di portare avanti le idee condivise dagli esperti". A quel punto l'immunologa ha elencato tutte le agenzie e gli istituti che hanno detto sì all'immunizzazione dei più piccoli: "La Fda americana ha approvato il vaccino, l'Ema pure. L'Aifa e l'Istituto superiore di sanità lo approveranno. Quando tutti questi istituti e anche la società italiana di pediatria dicono che il vaccino va fatto ed è sicuro, chi sono io come singolo per dire che non va bene?".

Ecco perché poi l'immunologa ha lanciato un appello: "Ai genitori che ci stanno ascoltando dico che il vaccino è sicuro, è stato già utilizzato in miliardi di persone. Nei bambini la dose è stata ulteriormente ridotta e quindi gli effetti collaterali nei bambini saranno ancora più leggeri. Non ascoltate i colleghi che danno delle opinioni personali".

