Guido Crosetto bombarda Mediaset: "Se fosse successo alla Berlinguer...", come gode Paolo Del Debbio

“Pensate cosa sarebbe accaduto se al posto di Paolo Del Debbio e Mario Giordano, qualcuno avesse deciso di stoppare Ranucci o Berlinguer o Floris”. Così Guido Crosetto si è espresso in un tweet al veleno, che si occupa del caso scoppiato in seno a Mediaset. L’azienda di Cologno Monzese avrebbe infatti deciso di fermare Dritto e Rovescio e Fuori dal Coro per una lunghissima pausa natalizia, che andrebbe dal 9 dicembre al 27 gennaio.

A Paolo Del Debbio e Mario Giordano non è ancora stato comunicato nulla ufficialmente. “Sui siti hanno scritto che io e lui ci fermiamo per molto tempo, ma io l’ordine di servizio non l’ho ancora ricevuto”, ha fatto sapere Del Debbio ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. Secondo le indiscrezioni, Mediaset avrebbe deciso di interrompere le trasmissioni che strizzano l’occhio ai no-vax e alle loro posizioni, rese ancora più pericolose dal momento delicato che l’Italia e l’Europa intera stanno vivendo dal punto di vista epidemiologico.

Dall’Adnkronos è però arrivata una smentita, basata su fonti interne all’azienda di Cologno Monzese: “Non ci sarà nessuno stop, di nessun programma, durante le festività nella programmazione Mediaset”. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare un comunicato ufficiale che dovrebbe illustrare la programmazione relativa all’informazione nel periodo festivo.

