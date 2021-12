Adriana Chechik, "come mi hanno ridotta sul set": vertebre e nervi, l'orrore subito durante le rirpese

02 dicembre 2021 a

a

a

Si chiama Adriana Chechik ed è una famosissima attrice a luci rosse. E ora però, con pentimento, denuncia i danni subiti durante le riprese dei film hard, un settore nel quale si è affermata come una stella planetaria. Il tutto nel corso del podcast che cura, dal titolo The Plug, in cui svela quali sono le sue condizioni di salute e quelle di molte altre colleghe.

"La prima volta? A 11 anni, mio padre era sconvolto". Arisa sempre più a luci rosse: una rivelazione sconvolgente

"Sembra wrestling. Io ho un collo adesso distrutto. Ho un nervo schiacciato, le mie vertebre C6 e C7 sono fuori posto", premette. Dunque l'attrice svela di avere un'ernia del disco a anche dei problemi al tronco encefalico: "Dopo un film, proprio come gli sportivi professionisti, faccio un bagno nel ghiaccio per aiutare il corpo a riprendersi", ha spiegato la Chechik. Il tutto, ovviamente, per la brutalità delle riprese.

"Sesso? Di notte, Arisa...": la sconcertante indiscrezione di Dagospia, come la hanno beccata

Nel suo podcast ha poi raccontato di voler partecipare ad un nuovo film hard, ma il suo medico le ha chiesto di rinunciare: "Mi ha suggerito di attendere un anno per girare una scena del genere". Adriana, però, non vuole rinunciare al suo lavoro, nonostante il prezzo che sta pagando il suo corpo. Ad oggi, l'attrice vanta la bellezza di 3,3 milioni di follower su Instagram e migliaia di abbonati paganti sui suoi canali "premium". Fa l'attrice hard dal 2013, dunque quasi 10 anni di carriera. Non è la prima denuncia di questo genere che arriva da chi frequenta il mondo dei film a luci rosse: nel 2018, infatti, il New York Post aveva realizzato un'inchiesta sulle sette giovani star del cinema a luci rosse morte nel giro di pochi mesi, senza contare i tossicodipendenti e chi soffre di depressione.

"Ti voglio come mia sco***". Il professore dell'orrore, proposta indecente alla 17enne: inchiodato da Giletti | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.