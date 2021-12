Piero Angela, la rivelazione privatissima: "Che cosa mi ha detto la mia governante sul sesso"

04 dicembre 2021 a

Piero Angela, 93 anni, volto storico della divulgazione in tv, su RaiPlay si è dedicato a spiegare l’amore e il sesso soprattutto ai giovani. Ora in una intervista a Il Giornale, il conduttore spiega: "Questo programma aveva lo scopo di raccontare cosa la scienza ha scoperto sui vari aspetti dell'amore, psicologici e biologici. Altri aspetti importanti da affrontare erano il rapporto di coppia, perché oggi le coppie si disfano più facilmente, e come cercare il partner. Molte coppie oggi si sono formate su Internet, che è anche uno strumento per incontri usa e getta. Sono argomenti che riguardano in particolare i giovani", spiega.

Quindi sulla sessualità che per molti è ancora un tabù, Piero Angela rivela un aneddoto privato molto divertente. "Le racconto un episodio spiritoso. Quando ho registrato in studio le 10 puntate (di Superquark+, su Raiplay, ndr) la donna delle pulizie che lavorava nello staff alla fine si è avvicinata a me e ha detto: 'la prossima volta, invece di andare dal ginecologo, vengo da lei'. Aveva seguito tutto il programma", racconta il giornalista.

E a proposito di relazioni amorose durature, Piero Angela, che ha 93 anni ed è sposato da 60, svela il segreto di un rapporto così longevo: "Il rispetto reciproco. Se uno inizia a insultare l'altro, finisce tutto. E poi la comprensione. Gli uomini spesso non ascoltano le donne e parlano in prima persona di sé. Le donne invece hanno bisogno di qualcuno che le ascolti". Quindi, conclude il conduttore: "Ascoltare e rispettare: questa è la formula".

