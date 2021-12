Terrore per Red Ronnie, incidente d'auto in autostrada: dinamiche misteriose, ecco le sue condizioni

02 dicembre 2021 a

Terrore per Red Ronnie, vittima di un incidente autostradale che, per fortuna, non ha avuto gravi conseguenze. Il giornalista e critico musicale, il nome all'anagrafe è Gabriele Ansaloni, ha avuto l'incidente lungo l'autostrada Teramo-L'Aquila, in Abruzzo.

Le cause sono ancora in fase di accertamento, non è chiara la dinamica di quanto si accaduto: al lavoro gli agenti della Polizia autostradale dell'Aquila-Ovest. Per certo, l'auto di Red Ronnie, mentre percorreva la A24 in direzione Teramo è finita contro una cuspide. Immediato l'intervento degli operatori del 118 che hanno trasferito Red Ronnie al pronto soccorso dell'Aquila per alcune visite di accertamento.

Secondo quanto si è appreso, il critico musicale avrebbe subito una frattura composta del setto nasale, tanto da essere stato dimesso dal pronto soccorso dopo poco tempo. Successivamente, ha voluto tranquillizzare tutti quelli che lo seguono in un video pubblicato sui social, dove ha raccontato la sua disavventura.

