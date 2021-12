Marialuisa Jacobelli, il calendario sexy della figlia del direttore. Greta Beccaglia chi? "Oggi, una donna..."

03 dicembre 2021 a

a

a

L'hanno già ribattezzata "l'anti Diletta Leotta". Giornalista, conduttrice e influencer, mora e bomba sexy: Marialuisa Jacobelli è una delle donne del mondo del calcio più chiacchierate degli ultimi mesi e lei ci mette del suo, anche a suon di gossip.Intervistata da Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, la figlia del direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha commentato le voci maliziose di una sua presunta amicizia molto tenera con niente meno che Kylian Mbappè, star del calcio mondiale, centravanti giovanissimo di Psg e Francia vincitrice del Mondiale nel 2018. "Se sono fidanzata? No, io sono single", spiega, precisando che con l'enfant prodige del pallone francese (che molti vedono già al Real Madrid nell'estate del 2022) qualcosina in ballo, forse, c'è: "Siamo amici, siamo amici. Non posso dire altro...". "Dove vi siete conosciuti?", le chiedono dallo studio: "Arrivateci da soli". "In discoteca?". "No, no". "Lo ha intervistato?" "Esatto, ma non dico altro".

"Questa non è violenza?". Greta Beccaglia, cosa spunta sul profilo Instagram della giornalista molestata: una foto pazzesca | Guarda

Nei giorni delle polemiche intorno a Greta Beccaglia, la giovane inviata di Toscana Tv palpeggiata durante un collegamento in diretta fuori dallo stadio per Empoli-Fiorentina (il tifoso "manolunga" è stato denunciato per molestie sessuale e ora rischia anche il carcere) e al ruolo strumentale e sessualizzato delle giornalista "bonazze" nel mondo della tv, la Jacobelli difende il diritto delle donne a fare uso della propria immagine come meglio credono. Non a caso, Marialuisa ha appena realizzato un calendario sexy. "Suo padre Xavier Jacobelli come ha reagito quando ha saputo di quelle foto?", è la domanda inevitabile: "Glielo ho detto quando lo avevo già fatto. Diciamo che ci sono stati momenti migliori per lui...".

"Mentre il tifoso le toccava il sedere....". Greta Beccaglia? Clamoroso a sinistra: cos'è sfuggito a tutti





Qualche dubbio sull'opportunità o il "senso" di realizzare un calendario sexy l'ha avuto anche la diretta interessata. "È una domanda che mi sono posta anche io quando me lo hanno offerto. Una donna, nel 2021, deve poter fare quello che vuole col proprio corpo. Se una donna è carina non deve essere automaticamente stupida oppure esser vista come un oggetto. È assurdo sentire ancora questi accostamenti e spero con questo calendario di dare forza alle donne per fare quello che sentono senza avere paura dei pregiudizi".

"Greta Beccaglia? Quando Di Mare...". Striscia, la palpata in diretta: bordata contro la Rai | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.