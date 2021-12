Ilaria Capua gela Myrta Merlino: "Il Covid non può andare via", il dramma "a lungo termine" che ci aspetta

07 dicembre 2021 a

"Il Covid non andrà mai via": l'allarme è stato lanciato da Ilaria Capua, in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira. La virologa ha spiegato che per questa ragione è necessario "vaccinare i bambini", anche perché "la vaccinazione è lo strumento principale che abbiamo per arginare la circolazione di questo virus che andrà avanti per un po’. Il virus sta cercando di endemizzarsi e di infettare più persone”. Le parole dell'esperta hanno fatto preoccupare la conduttrice e sicuramente tutto il pubblico da casa.

A un certo punto, infatti, la Merlino ha chiesto: "Per quanto durerà il Covid?". Spiazzante la risposta della virologa, che su questo punto è stata molto chiara: "Ma questo virus non andrà via. Come fa ad andare via?! Noi stiamo cercando di farlo circolare sotto traccia come la varicella, gli orecchioni, il morbillo, tutti virus che non si vedono perché i bambini sono vaccinati. Bisogna fare la stessa cosa con il Covid". Dovremmo conviverci insomma. Anche lei, poi, come molti altri suoi colleghi, ha criticato il modo in cui si è dato notizia della variante Omicron: "Non è possibile sapere in 24-72 ore la contagiosità di un virus, tutti si evolvono con le varianti e non esiste solo la Omicron, ne esistono moltissime, la Omicron è solo la variante attenzionata, cioè da tenere sotto controllo".

Parlando della mutazione isolata in Sudafrica, ha spiegato: "Per ora i dati non ci fanno pensare che sia più aggressiva di Delta, forse è più contagiosa, ma ad oggi i vaccini che abbiamo funzionano. E per ora questi dobbiamo usare”. Secondo la Capua, inoltre, è urgente vaccinare i più piccoli: "Vanno protetti contro il Covid e anche contro il long Covid perché i bambini hanno più anni di vita davanti a noi e noi sappiamo di sicuro che questo virus provocherà vari effetti a lungo termine". L'urgenza, però, riguarda anche le donne incinte: "I casi sono in aumento e le situazioni sono molto complicate".

