Cartabianca, Mauro Corona: "Eleggerei Berlusconi al Quirinale, ecco perché"

07 dicembre 2021 a

a

a

"Io eleggerei Silvio Berlusconi alla Presidenza della Repubblica": Mauro Corona, ospite fisso di Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai 3, ha parlato del futuro capo dello Stato. L'elezione, infatti, è prevista il prossimo gennaio, quando scadrà il mandato di Sergio Mattarella. Parlando del Cavaliere, lo scrittore ha spiegato che lo voterebbe "per poi vedere cosa succede e cosa fa! L’idea mi cattura". Un'ipotesi da non escludere insomma.

"Per tre giorni ci hanno terrorizzato". Omicron, lo schiaffo di Bassetti ai virologi catastrofisti: "E ora fuggono..."

Quando, poi, gli è stato chiesto dell'attuale inquilino del Quirinale, il filosofo ha detto la sua: "Ho visto tanti presidenti nella mia vita, ma mi sono piaciute la dolcezza e lo stile di Mattarella. Lo rivorrei al Colle". Mattarella, tra l'altro, proprio oggi ha ricevuto un applauso di ben 6 minuti alla prima della Scala di Milano. Con persone che dalla platea gli hanno addirittura urlato "Bis". In realtà, però, è stato lui stesso a dire più volte che non è assolutamente sua intenzione rimanere al Quirinale per un secondo mandato.

Terrore puro per il Pd, il sondaggione di Bianca Berlinguer: dove volano Giorgia Meloni e FdI, cifre pazzesche

Infine un commento anche su Giuseppe Conte e in particolare sulla sua scelta di non correre più per il seggio romano della Camera lasciato libero da Roberto Gualtieri dopo la sua elezione a sindaco della Capitale. Un seggio molto ambito e offerto direttamente dai dem. A tal proposito lo scrittore è stato molto schietto, come al solito, e ha detto: "La rinuncia di Conte a candidarsi alle suppletive? Aveva paura di perdere e ha detto che l’uva non è buona".

"Se hanno tutto questo tempo per andare a far casino in piazza....": Flavio Briatore umilia i no-vax

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.