CartaBianca, affondo di Bianca Berlinguer (contro Mentana)?: "Così abbiamo fatto fino ad ora e sempre faremo"

08 dicembre 2021 a

a

a

Sì oppure no, ai no-vax? Nel dibattito che anima i giornalisti televisivi negli ultimi giorni, ecco che prende posizione anche Bianca Berlinguer, la conduttrice di CartaBianca, il programma di Rai 3. E lo fa proprio nel corso dell'ultima puntata, quella in onda nella serata di martedì 7 dicembre.

"Il pluralsimo dell'informazione è un bene primario", ha premesso. Dunque ha aggiunto: "C’è stata qualche polemica nei giorni scorsi a proposito dell’opportunità o meno di dare spazio nel dibattito televisivo alle posizioni contrarie al vaccino e al green pass". Evidente il riferimento ad Enrico Mentana, il quale ha affermato che nelle sue trasmissioni non c'è spazio per anti-siero, negazionisti e no-pass. Contro Mentana, per inciso, si è schierato Massimo Giletti, il conduttore di Non è l'Arena su posizioni diametralmente opposte.

"A che livelli è la trasmissione del Covid tra vaccinati". Bomba dalla Berlinguer, una verità da incubo: scenari nefasti

Ma tant'è, la Berlginuer ha aggiunto: "Questa trasmissione da sempre è stata chiara ed esplicita nel sostenere le opzioni e le politiche fondate sulle evidenze scientifiche e dunque favorevoli ai vaccini. Ma esiste in Italia una parte della società, certamente minoritaria, che per le ragioni più diverse rifiuta di vaccinarsi e contesta il green pass", ha rimarcato.

E ancora: "Compito dell’informazione e tanto più del servizio pubblico, secondo noi, è quello di consentire anche a queste voci di esprimersi sia perché il pluralismo dell’informazione è un bene primario sia perché solo il confronto delle posizioni consente a quelle basate su fondamenti scientifici di essere maggiormente convincenti nei confronti di chi dubita o di chi più semplicemente ha paura delle conseguenze del vaccino. Così abbiamo fatto finora e così continueremo a fare in futuro", ha concluso Bianca Berlinguer. Il messaggio è arrivato, forte e chiaro.

"Aveva paura di perdere. E così...". Mauro Corona umilia il coniglio Giuseppe Conte: una frase per seppellirlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.