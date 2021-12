CartaBianca, Mauro Corona umilia Giuseppe Conte: "Aveva paura di perdere. E così...", una frase per seppellirlo

08 dicembre 2021 a

Qui CartaBianca, la trasmissione di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3, dove anche la puntata di martedì 7 dicembre si apre con il monologo a tutto campo dello scrittore-alpinista Mauro Corona. Si parla di cronaca, pandemia, feste e politica. E si parla anche di Quirinale.

E Corona si spende in alcune considerazioni. In primis su Silvio Berlusconi: "Lo eleggerei presidente della Repubblica", premette sparigliando e stupendo la conduttrice. Dunque, aggiunge: "Lo voterei per poi vedere cosa succede e cosa fa! L’idea mi cattura", confessa. Dunque, un parere anche su Sergio Mattarella: "Ho visto tanti presidenti nella mia vita, ma mi sono piaciute la dolcezza e lo stile di Mattarella. Lo rivorrei al Colle". Insomma, un Corona indeciso tra Cav e il bis di Mattarella, Mario Draghi non pervenuto.

Ma non è tutto. Lo scrittore si spende anche in una battuta al vetriolo sul caso politico degli ultimi due giorni, ovvero la fuga di Giuseppe Conte dal voto, dalle suppletive a Roma, per le quali il Pd aveva offerto al leader grillino il suo sostegno: "La rinuncia di Conte a candidarsi alle suppletive? Aveva paura di perdere e ha detto che l’uva non è buona", ha sentenziato Corona. Beccandoci in pieno: la fuga del "coniglio" Conte, terrorizzato dallo spettro dell'ennesima sconfitta.

