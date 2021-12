Sergio Mattarella? "Cos'è accaduto davvero alla Scala di Milano": soffiata di David Parenzo, indiscrezioni da incubo

08 dicembre 2021 a

“Prove tecniche di un Mattarella bis alla Scala di Milano… variante Opera”. Così David Parenzo ha commentato quanto accaduto all’appuntamento di Sant’Ambrogio, che potrebbe essere stato l’ultimo per Sergio Mattarella in qualità di presidente della Repubblica. Il pubblico del teatro alla Scala lo ha accolto nella maniera più calorosa possibile: gli ha infatti dedicato una ovazione che è durata circa sei minuti.

Lunghissima, quasi interminabile, intervallata da richieste di “bis” a più riprese: in pratica anche il pubblico ha spinto un un secondo mandato di Mattarella, riconosciuto come l’uomo che ha tenuto in piedi l’Italia durante i mesi peggiori della pandemia. Il capo dello Stato non ha nascosto un po’ di emozione e si è preso tutti gli applausi mentre era in piedi nel palco reale, accanto alla figlia Laura, alla presidente del Senato Elisabetta Casellati e davanti al sindaco Beppe Sala.

Quest’ultimo ha speso parole al miele per Mattarella: “È stato un grandissimo presidente da tutti i punti di vista, per le decisioni che ha preso e per l’umanità che ha mostrato. Da quando sono diventato sindaco Mattarella, che ho avuto l’onore di conoscere a Expo, è venuto a Milano più di venti volte. Credo sia un record che dimostra l’affezione del presidente verso Milano. Non sappiamo se sarà l’ultima volta che viene alla Scala da presidente”, ha chiosato Sala.

