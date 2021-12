Giuseppe Conte: "Silvio Berlusconi ha fatto cose buone"? Marco Travaglio dà fuori di testa, ex premier linciato sul "Fatto"

08 dicembre 2021 a

“Fermi tutti, anche Travaglio scarica Conte”. Così Dagospia ha dato conto del durissimo articolo scritto da Peter Gomez, che dalle colonne del Fatto Quotidiano è andato contro Giuseppe Conte. “Imperdonabile” una frase che il nuovo leader del Movimento 5 Stelle, amato oltre ogni umana comprensione da Marco Travaglio, ha pronunciato in relazione a Silvio Berlusconi. “Ha fatto anche molte cose buone”, sono state le parole dell’ex premier.

Parole che Peter Gomez non è disposto ad accettare né giustificare, pur facendo parte di un giornale che difende Conte a spada tratta. Dopo aver ascoltato il leader grillino pronunciare quella frase su Berlusconi, Gomez ha preso “carta e penna” per redigere un elenco delle “cose buone” fatte dal Cav: “Me ne sono venute in mente solo tre: la patente a punti, il divieto di fumo nei locali pubblici e la legge contro la prostituzione minorile che, per un paradosso della storia, ha fatto temere proprio al leader di Forza Italia una condanna”.

“Devo confessarvi - ha aggiunto Gomez - che io di viscerale contro Berlusconi non ho mai avuto nulla. Silvio, personalmente, mi è invece stato sempre simpatico. A rendere invece ai miei occhi Berlusconi inadatto a fare il presidente della Repubblica è soprattutto mia figlia Olga. Mi chiedo cosa le direi se davvero Berlusconi salisse al Colle per rappresentare ‘l’unità della nazione’. Me lo chiedo e lo chiedo a Conte che nei suoi interventi si limita a spiegare che a causa del ‘macroscopico conflitto d’interessi’ il suo movimento non voterà per lui”.

